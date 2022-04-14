Middle Earth AI (MEARTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Middle Earth AI (MEARTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Middle Earth AI (MEARTH) Informasjon Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Offisiell nettside: https://www.middleearth.world/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view

Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Middle Earth AI (MEARTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.89K Total forsyning: $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 939.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.36K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Middle Earth AI (MEARTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Middle Earth AI (MEARTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEARTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEARTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

