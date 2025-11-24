Midas The Minotaur pris i dag

Sanntids Midas The Minotaur (MIDAS) pris i dag er $ 0.00043903, med en 0.39% endring de siste 24 timene. Nåværende MIDAS til USD konverteringssats er $ 0.00043903 per MIDAS.

Midas The Minotaur rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,902,495, med en sirkulerende forsyning på 8.89B MIDAS. I løpet av de siste 24 timene MIDAS har den blitt handlet mellom $ 0.00043514(laveste) og $ 0.00045799 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00085309, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011225.

Kortsiktig har MIDAS beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -5.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Midas The Minotaur (MIDAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Opplagsforsyning 8.89B 8.89B 8.89B Total forsyning 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Midas The Minotaur er $ 3.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIDAS er 8.89B, med en total tilgang på 8888888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.90M.