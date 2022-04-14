Midas mTBILL (MTBILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midas mTBILL (MTBILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midas mTBILL (MTBILL) Informasjon Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Offisiell nettside: https://www.midas.app Kjøp MTBILL nå!

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas mTBILL (MTBILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.22M $ 20.22M $ 20.22M Total forsyning: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M Sirkulerende forsyning: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.22M $ 20.22M $ 20.22M All-time high: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 All-Time Low: $ 0.937036 $ 0.937036 $ 0.937036 Nåværende pris: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Lær mer om Midas mTBILL (MTBILL) pris

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mTBILL (MTBILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTBILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTBILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTBILLs tokenomics, kan du utforske MTBILL tokenets livepris!

MTBILL prisforutsigelse Vil du vite hvor MTBILL kan være på vei? Vår MTBILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTBILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!