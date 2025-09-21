Dagens Midas mTBILL livepris er 1.038 USD. Spor prisoppdateringer for MTBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Midas mTBILL livepris er 1.038 USD. Spor prisoppdateringer for MTBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Midas mTBILL Pris (MTBILL)

1 MTBILL til USD livepris:

$1.038
0.00%1D
USD
Midas mTBILL (MTBILL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:51 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

Midas mTBILL (MTBILL) sanntidsprisen er $1.038. I løpet av de siste 24 timene har MTBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.038 og et toppnivå på $ 1.038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTBILL er $ 1.038, mens den rekordlave prisen er $ 0.937036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Midas mTBILL er $ 20.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTBILL er 20.06M, med en total tilgang på 20057210.47522162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.82M.

Midas mTBILL (MTBILL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Midas mTBILL til USD ble $ +0.00010652.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Midas mTBILL til USD ble $ +0.0039128448.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Midas mTBILL til USD ble $ +0.0064913406.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Midas mTBILL til USD ble $ +0.00994394.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00010652+0.01%
30 dager$ +0.0039128448+0.38%
60 dager$ +0.0064913406+0.63%
90 dager$ +0.00994394+0.97%

Hva er Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

Midas mTBILL (MTBILL) Ressurs

Offisiell nettside

Midas mTBILL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Midas mTBILL (MTBILL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Midas mTBILL (MTBILL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Midas mTBILL.

Sjekk Midas mTBILLprisprognosen nå!

MTBILL til lokale valutaer

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Midas mTBILL (MTBILL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTBILL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Midas mTBILL (MTBILL)

Hvor mye er Midas mTBILL (MTBILL) verdt i dag?
Live MTBILL prisen i USD er 1.038 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTBILL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTBILL til USD er $ 1.038. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Midas mTBILL?
Markedsverdien for MTBILL er $ 20.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTBILL?
Den sirkulerende forsyningen av MTBILL er 20.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTBILL ?
MTBILL oppnådde en ATH-pris på 1.038 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTBILL?
MTBILL så en ATL-pris på 0.937036 USD.
Hva er handelsvolumet til MTBILL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTBILL er -- USD.
Vil MTBILL gå høyere i år?
MTBILL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTBILL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:51 (UTC+8)

