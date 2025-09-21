Midas mTBILL (MTBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.038 24 timer lav $ 1.038 24 timer høy Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.07%

Midas mTBILL (MTBILL) sanntidsprisen er $1.038. I løpet av de siste 24 timene har MTBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.038 og et toppnivå på $ 1.038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTBILL er $ 1.038, mens den rekordlave prisen er $ 0.937036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.82M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.82M Opplagsforsyning 20.06M Total forsyning 20,057,210.47522162

Nåværende markedsverdi på Midas mTBILL er $ 20.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTBILL er 20.06M, med en total tilgang på 20057210.47522162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.82M.