Midas msyrupUSDp pris i dag

Sanntids Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) pris i dag er $ 1.013, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MSYRUPUSDP til USD konverteringssats er $ 1.013 per MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 78,955,435, med en sirkulerende forsyning på 77.92M MSYRUPUSDP. I løpet av de siste 24 timene MSYRUPUSDP har den blitt handlet mellom $ 1.013(laveste) og $ 1.013 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.013, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MSYRUPUSDP beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.96M$ 78.96M $ 78.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.96M$ 78.96M $ 78.96M Opplagsforsyning 77.92M 77.92M 77.92M Total forsyning 77,917,517.35085623 77,917,517.35085623 77,917,517.35085623

