Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Informasjon mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Offisiell nettside: https://midas.app/mre7yield Teknisk dokument: https://docs.midas.app/

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.10M Total forsyning: $ 5.83M Sirkulerende forsyning: $ 5.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.10M All-time high: $ 1.047 All-Time Low: $ 1.0 Nåværende pris: $ 1.047

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MRE7YIELD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MRE7YIELD tokens kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

MRE7YIELD prisforutsigelse Vil du vite hvor MRE7YIELD kan være på vei? Vår MRE7YIELD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

