Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Prisinformasjon (USD)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) sanntidsprisen er $1.047. I løpet av de siste 24 timene har MRE7YIELD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.047 og et toppnivå på $ 1.047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MRE7YIELD er $ 1.047, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MRE7YIELD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Midas mRe7YIELD er $ 6.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MRE7YIELD er 5.83M, med en total tilgang på 5825723.961069038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.10M.