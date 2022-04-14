Midas mMEV (MMEV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midas mMEV (MMEV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midas mMEV (MMEV) Informasjon mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield. Offisiell nettside: https://midas.app/mmev Teknisk dokument: https://docs.midas.app/ Kjøp MMEV nå!

Midas mMEV (MMEV) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 294.20K
Total forsyning: $ 65.69M
Sirkulerende forsyning: $ 275.88K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.86M
All-time high: $ 1.069
All-Time Low: $ 1.011
Nåværende pris: $ 1.069

Midas mMEV (MMEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mMEV (MMEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMEVs tokenomics, kan du utforske MMEV tokenets livepris!

