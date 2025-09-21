Dagens Midas mMEV livepris er 1.069 USD. Spor prisoppdateringer for MMEV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MMEV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Midas mMEV livepris er 1.069 USD. Spor prisoppdateringer for MMEV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MMEV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MMEV

MMEV Prisinformasjon

MMEV teknisk dokument

MMEV Offisiell nettside

MMEV tokenomics

MMEV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Midas mMEV Logo

Midas mMEV Pris (MMEV)

Ikke oppført

1 MMEV til USD livepris:

$1.069
$1.069$1.069
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Midas mMEV (MMEV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:34 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.069
$ 1.069$ 1.069
24 timer lav
$ 1.069
$ 1.069$ 1.069
24 timer høy

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.26%

+0.26%

Midas mMEV (MMEV) sanntidsprisen er $1.069. I løpet av de siste 24 timene har MMEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.069 og et toppnivå på $ 1.069, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMEV er $ 1.069, mens den rekordlave prisen er $ 1.011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMEV endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Markedsinformasjon

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

64,471,404.6905352
64,471,404.6905352 64,471,404.6905352

Nåværende markedsverdi på Midas mMEV er $ 294.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMEV er 275.88K, med en total tilgang på 64471404.6905352. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Midas mMEV til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Midas mMEV til USD ble $ +0.0118337231.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Midas mMEV til USD ble $ +0.0237959400.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Midas mMEV til USD ble $ +0.03143008.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.0118337231+1.11%
60 dager$ +0.0237959400+2.23%
90 dager$ +0.03143008+3.03%

Hva er Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Midas mMEV (MMEV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Midas mMEV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Midas mMEV (MMEV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Midas mMEV (MMEV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Midas mMEV.

Sjekk Midas mMEVprisprognosen nå!

MMEV til lokale valutaer

Midas mMEV (MMEV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Midas mMEV (MMEV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MMEV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Midas mMEV (MMEV)

Hvor mye er Midas mMEV (MMEV) verdt i dag?
Live MMEV prisen i USD er 1.069 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MMEV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MMEV til USD er $ 1.069. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Midas mMEV?
Markedsverdien for MMEV er $ 294.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MMEV?
Den sirkulerende forsyningen av MMEV er 275.88K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMMEV ?
MMEV oppnådde en ATH-pris på 1.069 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MMEV?
MMEV så en ATL-pris på 1.011 USD.
Hva er handelsvolumet til MMEV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MMEV er -- USD.
Vil MMEV gå høyere i år?
MMEV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MMEV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:34 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.