Midas mMEV (MMEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.069 24 timer lav $ 1.069 24 timer høy All Time High $ 1.069 Laveste pris $ 1.011 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.26%

Midas mMEV (MMEV) sanntidsprisen er $1.069. I løpet av de siste 24 timene har MMEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.069 og et toppnivå på $ 1.069, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMEV er $ 1.069, mens den rekordlave prisen er $ 1.011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMEV endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 294.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.86M Opplagsforsyning 275.88K Total forsyning 64,471,404.6905352

Nåværende markedsverdi på Midas mMEV er $ 294.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMEV er 275.88K, med en total tilgang på 64471404.6905352. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.86M.