Midas mEDGE (MEDGE) Informasjon mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. Offisiell nettside: https://midas.app/medge Teknisk dokument: https://docs.midas.app/ Kjøp MEDGE nå!

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas mEDGE (MEDGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.06M $ 24.06M $ 24.06M Total forsyning: $ 23.05M $ 23.05M $ 23.05M Sirkulerende forsyning: $ 23.05M $ 23.05M $ 23.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.06M $ 24.06M $ 24.06M All-time high: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 All-Time Low: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Nåværende pris: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Lær mer om Midas mEDGE (MEDGE) pris

Midas mEDGE (MEDGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mEDGE (MEDGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEDGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEDGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEDGEs tokenomics, kan du utforske MEDGE tokenets livepris!

