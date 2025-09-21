Midas mEDGE (MEDGE) Prisinformasjon (USD)

Midas mEDGE (MEDGE) sanntidsprisen er $1.044. I løpet av de siste 24 timene har MEDGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.043 og et toppnivå på $ 1.044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEDGE er $ 1.044, mens den rekordlave prisen er $ 1.005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEDGE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Midas mEDGE er $ 24.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEDGE er 23.05M, med en total tilgang på 23047359.18807151. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.05M.