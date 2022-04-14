Midas mBTC (MBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midas mBTC (MBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midas mBTC (MBTC) Informasjon Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Offisiell nettside: https://midas.app/mbtc Teknisk dokument: https://docs.midas.app/ Kjøp MBTC nå!

Midas mBTC (MBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas mBTC (MBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Total forsyning: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Sirkulerende forsyning: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M All-time high: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 All-Time Low: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Nåværende pris: $ 116,623 $ 116,623 $ 116,623 Lær mer om Midas mBTC (MBTC) pris

Midas mBTC (MBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mBTC (MBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBTCs tokenomics, kan du utforske MBTC tokenets livepris!

MBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor MBTC kan være på vei? Vår MBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

