MBTC

MBTC Prisinformasjon

MBTC teknisk dokument

MBTC Offisiell nettside

MBTC tokenomics

MBTC Prisprognose

Midas mBTC (MBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:32:24 (UTC+8)

Midas mBTC (MBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 118,756
$ 118,756$ 118,756
24 timer lav
$ 120,748
$ 120,748$ 120,748
24 timer høy

$ 118,756
$ 118,756$ 118,756

$ 120,748
$ 120,748$ 120,748

$ 127,974
$ 127,974$ 127,974

$ 75,962
$ 75,962$ 75,962

+0.02%

-1.25%

-0.27%

-0.27%

Midas mBTC (MBTC) sanntidsprisen er $119,176. I løpet av de siste 24 timene har MBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 118,756 og et toppnivå på $ 120,748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBTC er $ 127,974, mens den rekordlave prisen er $ 75,962.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBTC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og -0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mBTC (MBTC) Markedsinformasjon

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

20.15
20.15 20.15

20.150490434648045
20.150490434648045 20.150490434648045

Nåværende markedsverdi på Midas mBTC er $ 2.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBTC er 20.15, med en total tilgang på 20.150490434648045. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.40M.

Midas mBTC (MBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Midas mBTC til USD ble $ -1,519.4314352378.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Midas mBTC til USD ble $ +1,137.4634144000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Midas mBTC til USD ble $ -1,872.7793344000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Midas mBTC til USD ble $ +14,169.90110409334.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,519.4314352378-1.25%
30 dager$ +1,137.4634144000+0.95%
60 dager$ -1,872.7793344000-1.57%
90 dager$ +14,169.90110409334+13.49%

Hva er Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

Midas mBTC (MBTC) Ressurs

Midas mBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Midas mBTC (MBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Midas mBTC (MBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Midas mBTC.

Sjekk Midas mBTCprisprognosen nå!

MBTC til lokale valutaer

Midas mBTC (MBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Midas mBTC (MBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Midas mBTC (MBTC)

Hvor mye er Midas mBTC (MBTC) verdt i dag?
Live MBTC prisen i USD er 119,176 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBTC til USD er $ 119,176. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Midas mBTC?
Markedsverdien for MBTC er $ 2.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBTC?
Den sirkulerende forsyningen av MBTC er 20.15 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBTC ?
MBTC oppnådde en ATH-pris på 127,974 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBTC?
MBTC så en ATL-pris på 75,962 USD.
Hva er handelsvolumet til MBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBTC er -- USD.
Vil MBTC gå høyere i år?
MBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:32:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

