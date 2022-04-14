Midas mBASIS (MBASIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midas mBASIS (MBASIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midas mBASIS (MBASIS) Informasjon At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Offisiell nettside: https://midas.app/mbasis Teknisk dokument: https://docs.midas.app Kjøp MBASIS nå!

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas mBASIS (MBASIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Total forsyning: $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M Sirkulerende forsyning: $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M All-time high: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 All-Time Low: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Nåværende pris: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Lær mer om Midas mBASIS (MBASIS) pris

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas mBASIS (MBASIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBASIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBASIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBASISs tokenomics, kan du utforske MBASIS tokenets livepris!

