Midas mBASIS (MBASIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer lav $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer høy 24 timer lav $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 timer høy $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.219164$ 0.219164 $ 0.219164 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) +0.20% Prisendring (7D) +0.20%

Midas mBASIS (MBASIS) sanntidsprisen er $1.14. I løpet av de siste 24 timene har MBASIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.14 og et toppnivå på $ 1.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBASIS er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.219164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBASIS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mBASIS (MBASIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M Opplagsforsyning 11.06M 11.06M 11.06M Total forsyning 11,062,729.88688011 11,062,729.88688011 11,062,729.88688011

Nåværende markedsverdi på Midas mBASIS er $ 12.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBASIS er 11.06M, med en total tilgang på 11062729.88688011. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.63M.