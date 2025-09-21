Dagens Midas mBASIS livepris er 1.14 USD. Spor prisoppdateringer for MBASIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBASIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Midas mBASIS livepris er 1.14 USD. Spor prisoppdateringer for MBASIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBASIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Midas mBASIS Pris (MBASIS)

1 MBASIS til USD livepris:

$1.14
$1.14
+0.10%1D
Midas mBASIS (MBASIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:16 (UTC+8)

Midas mBASIS (MBASIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 timer lav
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 timer høy

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.219164
$ 0.219164$ 0.219164

0.00%

+0.11%

+0.20%

+0.20%

Midas mBASIS (MBASIS) sanntidsprisen er $1.14. I løpet av de siste 24 timene har MBASIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.14 og et toppnivå på $ 1.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBASIS er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.219164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBASIS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas mBASIS (MBASIS) Markedsinformasjon

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

--
----

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

11.06M
11.06M 11.06M

11,062,729.88688011
11,062,729.88688011 11,062,729.88688011

Nåværende markedsverdi på Midas mBASIS er $ 12.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBASIS er 11.06M, med en total tilgang på 11062729.88688011. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.63M.

Midas mBASIS (MBASIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Midas mBASIS til USD ble $ +0.00126499.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Midas mBASIS til USD ble $ +0.0164280840.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Midas mBASIS til USD ble $ +0.0540944820.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Midas mBASIS til USD ble $ +0.02484642.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00126499+0.11%
30 dager$ +0.0164280840+1.44%
60 dager$ +0.0540944820+4.75%
90 dager$ +0.02484642+2.23%

Hva er Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Midas mBASIS (MBASIS) Ressurs

Offisiell nettside

Midas mBASIS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Midas mBASIS (MBASIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Midas mBASIS (MBASIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Midas mBASIS.

Sjekk Midas mBASISprisprognosen nå!

MBASIS til lokale valutaer

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Midas mBASIS (MBASIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBASIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Midas mBASIS (MBASIS)

Hvor mye er Midas mBASIS (MBASIS) verdt i dag?
Live MBASIS prisen i USD er 1.14 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBASIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBASIS til USD er $ 1.14. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Midas mBASIS?
Markedsverdien for MBASIS er $ 12.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBASIS?
Den sirkulerende forsyningen av MBASIS er 11.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBASIS ?
MBASIS oppnådde en ATH-pris på 1.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBASIS?
MBASIS så en ATL-pris på 0.219164 USD.
Hva er handelsvolumet til MBASIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBASIS er -- USD.
Vil MBASIS gå høyere i år?
MBASIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBASIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:23:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.