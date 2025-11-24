MicroStrategy xStock pris i dag

Sanntids MicroStrategy xStock (MSTRX) pris i dag er $ 179.38, med en 3.75% endring de siste 24 timene. Nåværende MSTRX til USD konverteringssats er $ 179.38 per MSTRX.

MicroStrategy xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,190,167, med en sirkulerende forsyning på 56.83K MSTRX. I løpet av de siste 24 timene MSTRX har den blitt handlet mellom $ 172.75(laveste) og $ 181.11 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 462.34, mens tidenes laveste notering var $ 168.51.

Kortsiktig har MSTRX beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -10.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.72M$ 14.72M $ 14.72M Opplagsforsyning 56.83K 56.83K 56.83K Total forsyning 82,099.49993255 82,099.49993255 82,099.49993255

Nåværende markedsverdi på MicroStrategy xStock er $ 10.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSTRX er 56.83K, med en total tilgang på 82099.49993255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.72M.