Microsoft xStock pris i dag

Sanntids Microsoft xStock (MSFTX) pris i dag er $ 477.2, med en 1.22% endring de siste 24 timene. Nåværende MSFTX til USD konverteringssats er $ 477.2 per MSFTX.

Microsoft xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,321,852, med en sirkulerende forsyning på 2.77K MSFTX. I løpet av de siste 24 timene MSFTX har den blitt handlet mellom $ 477.15(laveste) og $ 484.16 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 767.64, mens tidenes laveste notering var $ 464.4.

Kortsiktig har MSFTX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -5.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Microsoft xStock (MSFTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Opplagsforsyning 2.77K 2.77K 2.77K Total forsyning 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

Nåværende markedsverdi på Microsoft xStock er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSFTX er 2.77K, med en total tilgang på 24724.15289199083. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.80M.