MicroBuy Bot pris i dag

Sanntids MicroBuy Bot (MICROBUY) pris i dag er $ 0.00002925, med en 4.06% endring de siste 24 timene. Nåværende MICROBUY til USD konverteringssats er $ 0.00002925 per MICROBUY.

MicroBuy Bot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,253, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M MICROBUY. I løpet av de siste 24 timene MICROBUY har den blitt handlet mellom $ 0.00002806(laveste) og $ 0.00002973 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00189287, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002554.

Kortsiktig har MICROBUY beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -1.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Nåværende markedsverdi på MicroBuy Bot er $ 29.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MICROBUY er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.9999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.25K.