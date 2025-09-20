MicroBerry (MBERRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003383 24 timer lav $ 0.00003482 24 timer høy All Time High $ 0.00112116 Laveste pris $ 0.00002058 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -0.61% Prisendring (7D) -24.87%

MicroBerry (MBERRY) sanntidsprisen er $0.00003451. I løpet av de siste 24 timene har MBERRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003383 og et toppnivå på $ 0.00003482, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBERRY er $ 0.00112116, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBERRY endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -24.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MicroBerry (MBERRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.51K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MicroBerry er $ 34.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBERRY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.51K.