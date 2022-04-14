MIAOCoin (MIAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MIAOCoin (MIAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MIAOCoin (MIAO) Informasjon Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way. Offisiell nettside: https://www.miao.cool/ Teknisk dokument: https://www.miao.cool/ Kjøp MIAO nå!

MIAOCoin (MIAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MIAOCoin (MIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M All-time high: $ 0.01560977 $ 0.01560977 $ 0.01560977 All-Time Low: $ 0.00115981 $ 0.00115981 $ 0.00115981 Nåværende pris: $ 0.00117351 $ 0.00117351 $ 0.00117351 Lær mer om MIAOCoin (MIAO) pris

MIAOCoin (MIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MIAOCoin (MIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIAOs tokenomics, kan du utforske MIAO tokenets livepris!

