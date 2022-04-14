Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Informasjon What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik's "I love cyber internet" moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.56K Total forsyning: $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.56K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIPRAMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIPRAMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

MIPRAMI prisforutsigelse Vil du vite hvor MIPRAMI kan være på vei? Vår MIPRAMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIPRAMI tokenets prisforutsigelse nå!

