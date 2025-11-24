mfercoin pris i dag

Sanntids mfercoin (MFER) pris i dag er $ 0.00281745, med en 2.45% endring de siste 24 timene. Nåværende MFER til USD konverteringssats er $ 0.00281745 per MFER.

mfercoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,817,453, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M MFER. I løpet av de siste 24 timene MFER har den blitt handlet mellom $ 0.00268459(laveste) og $ 0.0029306 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.263597, mens tidenes laveste notering var $ 0.00261383.

Kortsiktig har MFER beveget seg -0.27% i løpet av den siste timen og -13.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

mfercoin (MFER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

