MexCrewn pris i dag

Sanntids MexCrewn (MEXCREWN) pris i dag er $ 0.00055138, med en 1.59% endring de siste 24 timene. Nåværende MEXCREWN til USD konverteringssats er $ 0.00055138 per MEXCREWN.

MexCrewn rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 55,138, med en sirkulerende forsyning på 100.00M MEXCREWN. I løpet av de siste 24 timene MEXCREWN har den blitt handlet mellom $ 0.00054139(laveste) og $ 0.00056849 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.008046, mens tidenes laveste notering var $ 0.00051291.

Kortsiktig har MEXCREWN beveget seg -1.62% i løpet av den siste timen og -0.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MexCrewn (MEXCREWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

