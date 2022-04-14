Mewing Coin (MEWING) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Mewing Coin (MEWING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Mewing Coin (MEWING) Informasjon

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

Offisiell nettside:
https://www.mewingcoin.io/

Mewing Coin (MEWING) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mewing Coin (MEWING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 132.82K
Total forsyning:
$ 1000.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 1000.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 132.82K
All-time high:
$ 0.01197018
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.0001329
Mewing Coin (MEWING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Mewing Coin (MEWING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MEWING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MEWING tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MEWINGs tokenomics, kan du utforske MEWING tokenets livepris!

