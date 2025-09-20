Dagens Mewing Coin livepris er 0.00014338 USD. Spor prisoppdateringer for MEWING til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEWING pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mewing Coin livepris er 0.00014338 USD. Spor prisoppdateringer for MEWING til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEWING pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mewing Coin Pris (MEWING)

1 MEWING til USD livepris:

$0.00014338
$0.00014338$0.00014338
-2.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Mewing Coin (MEWING) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:29:55 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00014192
24 timer lav
$ 0.00014769
24 timer høy

$ 0.00014192
$ 0.00014769
$ 0.01197018
$ 0.0000711
-0.10%

-2.51%

-4.17%

-4.17%

Mewing Coin (MEWING) sanntidsprisen er $0.00014338. I løpet av de siste 24 timene har MEWING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014192 og et toppnivå på $ 0.00014769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEWING er $ 0.01197018, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEWING endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mewing Coin (MEWING) Markedsinformasjon

$ 143.38K
--
$ 143.38K
1000.00M
999,999,632.0
Nåværende markedsverdi på Mewing Coin er $ 143.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEWING er 1000.00M, med en total tilgang på 999999632.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.38K.

Mewing Coin (MEWING) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mewing Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mewing Coin til USD ble $ +0.0000124592.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mewing Coin til USD ble $ -0.0000142229.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mewing Coin til USD ble $ +0.00002067126716573972.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.51%
30 dager$ +0.0000124592+8.69%
60 dager$ -0.0000142229-9.91%
90 dager$ +0.00002067126716573972+16.85%

Hva er Mewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mewing Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mewing Coin (MEWING) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mewing Coin (MEWING) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mewing Coin.

Sjekk Mewing Coinprisprognosen nå!

MEWING til lokale valutaer

Mewing Coin (MEWING) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mewing Coin (MEWING) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEWING tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mewing Coin (MEWING)

Hvor mye er Mewing Coin (MEWING) verdt i dag?
Live MEWING prisen i USD er 0.00014338 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEWING-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEWING til USD er $ 0.00014338. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mewing Coin?
Markedsverdien for MEWING er $ 143.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEWING?
Den sirkulerende forsyningen av MEWING er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEWING ?
MEWING oppnådde en ATH-pris på 0.01197018 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEWING?
MEWING så en ATL-pris på 0.0000711 USD.
Hva er handelsvolumet til MEWING?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEWING er -- USD.
Vil MEWING gå høyere i år?
MEWING kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEWING prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:29:55 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

