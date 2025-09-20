Mewing Coin (MEWING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014192 $ 0.00014192 $ 0.00014192 24 timer lav $ 0.00014769 $ 0.00014769 $ 0.00014769 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014192$ 0.00014192 $ 0.00014192 24 timer høy $ 0.00014769$ 0.00014769 $ 0.00014769 All Time High $ 0.01197018$ 0.01197018 $ 0.01197018 Laveste pris $ 0.0000711$ 0.0000711 $ 0.0000711 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.51% Prisendring (7D) -4.17% Prisendring (7D) -4.17%

Mewing Coin (MEWING) sanntidsprisen er $0.00014338. I løpet av de siste 24 timene har MEWING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014192 og et toppnivå på $ 0.00014769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEWING er $ 0.01197018, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEWING endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mewing Coin (MEWING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 143.38K$ 143.38K $ 143.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.38K$ 143.38K $ 143.38K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,632.0 999,999,632.0 999,999,632.0

Nåværende markedsverdi på Mewing Coin er $ 143.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEWING er 1000.00M, med en total tilgang på 999999632.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.38K.