Dagens MEW WOOF DAO livepris er 0.00012463 USD. Spor prisoppdateringer for MWD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

MEW WOOF DAO Pris (MWD)

$0.00012463
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
MEW WOOF DAO (MWD) Live prisdiagram
MEW WOOF DAO (MWD) Prisinformasjon (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.00509139
$ 0.0000791
MEW WOOF DAO (MWD) sanntidsprisen er $0.00012463. I løpet av de siste 24 timene har MWD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MWD er $ 0.00509139, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000791.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MWD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEW WOOF DAO (MWD) Markedsinformasjon

$ 124.63K
$ 124.63K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på MEW WOOF DAO er $ 124.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MWD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.63K.

MEW WOOF DAO (MWD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MEW WOOF DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MEW WOOF DAO til USD ble $ -0.0000054182.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MEW WOOF DAO til USD ble $ -0.0000027581.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MEW WOOF DAO til USD ble $ 0.

I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000054182-4.34%
60 dager$ -0.0000027581-2.21%
90 dager$ 0--

Hva er MEW WOOF DAO (MWD)

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Live MWD prisen i USD er 0.00012463 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Den nåværende prisen på MWD til USD er $ 0.00012463. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Markedsverdien for MWD er $ 124.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Den sirkulerende forsyningen av MWD er 1.00B USD.
MWD oppnådde en ATH-pris på 0.00509139 USD.
MWD så en ATL-pris på 0.0000791 USD.
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MWD er -- USD.
MWD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MWD prisprognosen for en mer grundig analyse.
