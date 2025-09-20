MEW WOOF DAO (MWD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00509139$ 0.00509139 $ 0.00509139 Laveste pris $ 0.0000791$ 0.0000791 $ 0.0000791 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.20% Prisendring (7D) +1.20%

MEW WOOF DAO (MWD) sanntidsprisen er $0.00012463. I løpet av de siste 24 timene har MWD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MWD er $ 0.00509139, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000791.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MWD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEW WOOF DAO (MWD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.63K$ 124.63K $ 124.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.63K$ 124.63K $ 124.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MEW WOOF DAO er $ 124.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MWD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.63K.