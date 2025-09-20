mevETH (MEVETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4,442.83$ 4,442.83 $ 4,442.83 Laveste pris $ 715.63$ 715.63 $ 715.63 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.85% Prisendring (7D) +0.85%

mevETH (MEVETH) sanntidsprisen er $963.67. I løpet av de siste 24 timene har MEVETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEVETH er $ 4,442.83, mens den rekordlave prisen er $ 715.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEVETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

mevETH (MEVETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K Opplagsforsyning 55.61 55.61 55.61 Total forsyning 55.61432056216397 55.61432056216397 55.61432056216397

Nåværende markedsverdi på mevETH er $ 53.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEVETH er 55.61, med en total tilgang på 55.61432056216397. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.59K.