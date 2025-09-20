Dagens mevETH livepris er 963.67 USD. Spor prisoppdateringer for MEVETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEVETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens mevETH livepris er 963.67 USD. Spor prisoppdateringer for MEVETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEVETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 MEVETH til USD livepris:

$963.67
$963.67
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
mevETH (MEVETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:53 (UTC+8)

mevETH (MEVETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 4,442.83
$ 4,442.83

$ 715.63
$ 715.63

--

--

+0.85%

+0.85%

mevETH (MEVETH) sanntidsprisen er $963.67. I løpet av de siste 24 timene har MEVETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEVETH er $ 4,442.83, mens den rekordlave prisen er $ 715.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEVETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

mevETH (MEVETH) Markedsinformasjon

$ 53.82K
$ 53.82K

--
----

$ 53.59K
$ 53.59K

55.61
55.61

55.61432056216397
55.61432056216397

Nåværende markedsverdi på mevETH er $ 53.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEVETH er 55.61, med en total tilgang på 55.61432056216397. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.59K.

mevETH (MEVETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på mevETH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på mevETH til USD ble $ -509.8740386870.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på mevETH til USD ble $ -538.0107935120.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på mevETH til USD ble $ -1,422.1662142871724.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -509.8740386870-52.90%
60 dager$ -538.0107935120-55.82%
90 dager$ -1,422.1662142871724-59.60%

Hva er mevETH (MEVETH)

MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

mevETH (MEVETH) Ressurs

Offisiell nettside

mevETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil mevETH (MEVETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine mevETH (MEVETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for mevETH.

Sjekk mevETHprisprognosen nå!

MEVETH til lokale valutaer

mevETH (MEVETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak mevETH (MEVETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEVETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om mevETH (MEVETH)

Hvor mye er mevETH (MEVETH) verdt i dag?
Live MEVETH prisen i USD er 963.67 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEVETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEVETH til USD er $ 963.67. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for mevETH?
Markedsverdien for MEVETH er $ 53.82K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEVETH?
Den sirkulerende forsyningen av MEVETH er 55.61 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEVETH ?
MEVETH oppnådde en ATH-pris på 4,442.83 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEVETH?
MEVETH så en ATL-pris på 715.63 USD.
Hva er handelsvolumet til MEVETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEVETH er -- USD.
Vil MEVETH gå høyere i år?
MEVETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEVETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.