MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.11 24 timer lav $ 1.11 24 timer høy All Time High $ 9.51 Laveste pris $ 0.990874 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.14%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har USUALUSDC+ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.11 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USUALUSDC+ er $ 9.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.990874.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USUALUSDC+ endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.25K Opplagsforsyning 70.18K Total forsyning 304,255,989.7818917

Nåværende markedsverdi på MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault er $ 73.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USUALUSDC+ er 70.18K, med en total tilgang på 304255989.7818917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.25K.