Hva er MCUSDT0

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Total forsyning: $ 509.57K $ 509.57K $ 509.57K Sirkulerende forsyning: $ 509.57K $ 509.57K $ 509.57K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 520.39K $ 520.39K $ 520.39K All-time high: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 All-Time Low: $ 0.958761 $ 0.958761 $ 0.958761 Nåværende pris: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCUSDT0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCUSDT0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCUSDT0s tokenomics, kan du utforske MCUSDT0 tokenets livepris!

MCUSDT0 prisforutsigelse Vil du vite hvor MCUSDT0 kan være på vei? Vår MCUSDT0 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

