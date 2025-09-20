MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.997035 24 timer høy $ 1.0 All Time High $ 1.02 Laveste pris $ 0.945394 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.41%

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) sanntidsprisen er $0.998292. I løpet av de siste 24 timene har MC.USD0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.997035 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MC.USD0 er $ 1.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.945394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MC.USD0 endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 372.46 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 372.46 Opplagsforsyning 373.00 Total forsyning 373.0

Nåværende markedsverdi på MEV Capital USD0 Morpho Vault er $ 372.46, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MC.USD0 er 373.00, med en total tilgang på 373.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 372.46.