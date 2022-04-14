Meupass (MPS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Meupass (MPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Meupass (MPS) Informasjon

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

Offisiell nettside:
http://token.meupass.com
Teknisk dokument:
https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Meupass (MPS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meupass (MPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 260.42K
Total forsyning:
$ 25.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 19.57M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 332.74K
All-time high:
$ 0.04520831
All-Time Low:
$ 0.00850542
Nåværende pris:
$ 0.01331008
Meupass (MPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Meupass (MPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MPS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MPSs tokenomics, kan du utforske MPS tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.