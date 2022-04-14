Meupass (MPS) tokenomics
Meupass (MPS) Informasjon
Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.
Meupass (MPS) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meupass (MPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Meupass (MPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Meupass (MPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MPS tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MPSs tokenomics, kan du utforske MPS tokenets livepris!
MPS prisforutsigelse
Vil du vite hvor MPS kan være på vei? Vår MPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
