Meupass (MPS) Informasjon Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Offisiell nettside: http://token.meupass.com Teknisk dokument: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Meupass (MPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meupass (MPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 260.42K $ 260.42K $ 260.42K Total forsyning: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.57M $ 19.57M $ 19.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 332.74K $ 332.74K $ 332.74K All-time high: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 All-Time Low: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Nåværende pris: $ 0.01331008 $ 0.01331008 $ 0.01331008 Lær mer om Meupass (MPS) pris

Meupass (MPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meupass (MPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MPSs tokenomics, kan du utforske MPS tokenets livepris!

