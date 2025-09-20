Meupass (MPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01362589 24 timer lav $ 0.01435498 24 timer høy All Time High $ 0.04520831 Laveste pris $ 0.00850542 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) -15.37%

Meupass (MPS) sanntidsprisen er $0.01384654. I løpet av de siste 24 timene har MPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01362589 og et toppnivå på $ 0.01435498, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPS er $ 0.04520831, mens den rekordlave prisen er $ 0.00850542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -15.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meupass (MPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 271.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 346.18K Opplagsforsyning 19.63M Total forsyning 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Meupass er $ 271.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPS er 19.63M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 346.18K.