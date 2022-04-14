Mettalex (MTLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mettalex (MTLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mettalex (MTLX) Informasjon Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap Offisiell nettside: https://mettalex.ai/ Teknisk dokument: https://www.mettalex.ai/docs/mettalex-101 Kjøp MTLX nå!

Mettalex (MTLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mettalex (MTLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Total forsyning: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.51M $ 53.51M $ 53.51M All-time high: $ 14.4 $ 14.4 $ 14.4 All-Time Low: $ 0.04658621 $ 0.04658621 $ 0.04658621 Nåværende pris: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Lær mer om Mettalex (MTLX) pris

Mettalex (MTLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mettalex (MTLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTLXs tokenomics, kan du utforske MTLX tokenets livepris!

