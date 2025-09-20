Mettalex (MTLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24 timer lav $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 24 timer høy 24 timer lav $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 24 timer høy $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 All Time High $ 14.4$ 14.4 $ 14.4 Laveste pris $ 0.04658621$ 0.04658621 $ 0.04658621 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -9.05% Prisendring (7D) -18.37% Prisendring (7D) -18.37%

Mettalex (MTLX) sanntidsprisen er $1.42. I løpet av de siste 24 timene har MTLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.42 og et toppnivå på $ 1.56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTLX er $ 14.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.04658621.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTLX endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -9.05% over 24 timer og -18.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mettalex (MTLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.95M$ 56.95M $ 56.95M Opplagsforsyning 4.06M 4.06M 4.06M Total forsyning 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mettalex er $ 5.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTLX er 4.06M, med en total tilgang på 40000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.95M.