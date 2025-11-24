Metronome Synth USD pris i dag

Sanntids Metronome Synth USD (MSUSD) pris i dag er $ 0.994262, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende MSUSD til USD konverteringssats er $ 0.994262 per MSUSD.

Metronome Synth USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,700,170, med en sirkulerende forsyning på 21.83M MSUSD. I løpet av de siste 24 timene MSUSD har den blitt handlet mellom $ 0.993329(laveste) og $ 0.994966 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.43, mens tidenes laveste notering var $ 0.427862.

Kortsiktig har MSUSD beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -0.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metronome Synth USD (MSUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.70M$ 21.70M $ 21.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.70M$ 21.70M $ 21.70M Opplagsforsyning 21.83M 21.83M 21.83M Total forsyning 21,825,442.53810406 21,825,442.53810406 21,825,442.53810406

Nåværende markedsverdi på Metronome Synth USD er $ 21.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSUSD er 21.83M, med en total tilgang på 21825442.53810406. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.70M.