Metronome Synth ETH pris i dag

Sanntids Metronome Synth ETH (MSETH) pris i dag er $ 2,809.98, med en 2.98% endring de siste 24 timene. Nåværende MSETH til USD konverteringssats er $ 2,809.98 per MSETH.

Metronome Synth ETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,811,582, med en sirkulerende forsyning på 9.21K MSETH. I løpet av de siste 24 timene MSETH har den blitt handlet mellom $ 2,719.16(laveste) og $ 2,836.86 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,925.56, mens tidenes laveste notering var $ 976.13.

Kortsiktig har MSETH beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -10.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metronome Synth ETH (MSETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.81M$ 25.81M $ 25.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.81M$ 25.81M $ 25.81M Opplagsforsyning 9.21K 9.21K 9.21K Total forsyning 9,205.836739714297 9,205.836739714297 9,205.836739714297

