MetaZero (MZERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00350028 24 timer høy $ 0.00409932 All Time High $ 0.347356 Laveste pris $ 0.00350028 Prisendring (1H) -12.11% Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -25.04%

MetaZero (MZERO) sanntidsprisen er $0.00351172. I løpet av de siste 24 timene har MZERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00350028 og et toppnivå på $ 0.00409932, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MZERO er $ 0.347356, mens den rekordlave prisen er $ 0.00350028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MZERO endret seg med -12.11% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -25.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaZero (MZERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 351.31K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 351.31K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 99,999,700.0

Nåværende markedsverdi på MetaZero er $ 351.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MZERO er 100.00M, med en total tilgang på 99999700.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.31K.