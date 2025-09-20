Dagens MetaZero livepris er 0.00351172 USD. Spor prisoppdateringer for MZERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MZERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MetaZero livepris er 0.00351172 USD. Spor prisoppdateringer for MZERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MZERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00351172
MetaZero (MZERO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:13:50 (UTC+8)

MetaZero (MZERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-12.11%

-1.90%

-25.04%

-25.04%

MetaZero (MZERO) sanntidsprisen er $0.00351172. I løpet av de siste 24 timene har MZERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00350028 og et toppnivå på $ 0.00409932, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MZERO er $ 0.347356, mens den rekordlave prisen er $ 0.00350028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MZERO endret seg med -12.11% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -25.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaZero (MZERO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på MetaZero er $ 351.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MZERO er 100.00M, med en total tilgang på 99999700.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.31K.

MetaZero (MZERO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MetaZero til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MetaZero til USD ble $ -0.0008678369.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MetaZero til USD ble $ -0.0011284424.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MetaZero til USD ble $ -0.000777038910788167.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.90%
30 dager$ -0.0008678369-24.71%
60 dager$ -0.0011284424-32.13%
90 dager$ -0.000777038910788167-18.11%

Hva er MetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MetaZero (MZERO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

MetaZero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MetaZero (MZERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MetaZero (MZERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MetaZero.

Sjekk MetaZeroprisprognosen nå!

MZERO til lokale valutaer

MetaZero (MZERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MetaZero (MZERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MZERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MetaZero (MZERO)

Hvor mye er MetaZero (MZERO) verdt i dag?
Live MZERO prisen i USD er 0.00351172 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MZERO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MZERO til USD er $ 0.00351172. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MetaZero?
Markedsverdien for MZERO er $ 351.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MZERO?
Den sirkulerende forsyningen av MZERO er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMZERO ?
MZERO oppnådde en ATH-pris på 0.347356 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MZERO?
MZERO så en ATL-pris på 0.00350028 USD.
Hva er handelsvolumet til MZERO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MZERO er -- USD.
Vil MZERO gå høyere i år?
MZERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MZERO prisprognosen for en mer grundig analyse.
MetaZero (MZERO) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.