Metaverse Index (MVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 19.47 $ 19.47 $ 19.47 24 timer lav $ 19.99 $ 19.99 $ 19.99 24 timer høy 24 timer lav $ 19.47$ 19.47 $ 19.47 24 timer høy $ 19.99$ 19.99 $ 19.99 All Time High $ 372.65$ 372.65 $ 372.65 Laveste pris $ 3.71$ 3.71 $ 3.71 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) +2.22% Prisendring (7D) +2.22%

Metaverse Index (MVI) sanntidsprisen er $19.55. I løpet av de siste 24 timene har MVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 19.47 og et toppnivå på $ 19.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVI er $ 372.65, mens den rekordlave prisen er $ 3.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVI endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og +2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metaverse Index (MVI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Opplagsforsyning 105.28K 105.28K 105.28K Total forsyning 105,284.7225842777 105,284.7225842777 105,284.7225842777

Nåværende markedsverdi på Metaverse Index er $ 2.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVI er 105.28K, med en total tilgang på 105284.7225842777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.06M.