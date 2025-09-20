Dagens Metaverse Index livepris er 19.55 USD. Spor prisoppdateringer for MVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Metaverse Index livepris er 19.55 USD. Spor prisoppdateringer for MVI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MVI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MVI

MVI Prisinformasjon

MVI Offisiell nettside

MVI tokenomics

MVI Prisprognose

Metaverse Index Logo

Metaverse Index Pris (MVI)

Ikke oppført

1 MVI til USD livepris:

$19.55
$19.55$19.55
-2.10%1D
USD
Metaverse Index (MVI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:52:37 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 19.47
$ 19.47$ 19.47
24 timer lav
$ 19.99
$ 19.99$ 19.99
24 timer høy

$ 19.47
$ 19.47$ 19.47

$ 19.99
$ 19.99$ 19.99

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

$ 3.71
$ 3.71$ 3.71

+0.13%

-2.14%

+2.22%

+2.22%

Metaverse Index (MVI) sanntidsprisen er $19.55. I løpet av de siste 24 timene har MVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 19.47 og et toppnivå på $ 19.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVI er $ 372.65, mens den rekordlave prisen er $ 3.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVI endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og +2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metaverse Index (MVI) Markedsinformasjon

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

105.28K
105.28K 105.28K

105,284.7225842777
105,284.7225842777 105,284.7225842777

Nåværende markedsverdi på Metaverse Index er $ 2.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVI er 105.28K, med en total tilgang på 105284.7225842777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.06M.

Metaverse Index (MVI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Metaverse Index til USD ble $ -0.42758608920895.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Metaverse Index til USD ble $ +1.5944432600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Metaverse Index til USD ble $ -0.6116706250.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Metaverse Index til USD ble $ +6.014601334470307.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.42758608920895-2.14%
30 dager$ +1.5944432600+8.16%
60 dager$ -0.6116706250-3.12%
90 dager$ +6.014601334470307+44.44%

Hva er Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

Metaverse Index (MVI) Ressurs

Offisiell nettside

Metaverse Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Metaverse Index (MVI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Metaverse Index (MVI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Metaverse Index.

Sjekk Metaverse Indexprisprognosen nå!

MVI til lokale valutaer

Metaverse Index (MVI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metaverse Index (MVI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MVI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Metaverse Index (MVI)

Hvor mye er Metaverse Index (MVI) verdt i dag?
Live MVI prisen i USD er 19.55 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MVI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MVI til USD er $ 19.55. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Metaverse Index?
Markedsverdien for MVI er $ 2.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MVI?
Den sirkulerende forsyningen av MVI er 105.28K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMVI ?
MVI oppnådde en ATH-pris på 372.65 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MVI?
MVI så en ATL-pris på 3.71 USD.
Hva er handelsvolumet til MVI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MVI er -- USD.
Vil MVI gå høyere i år?
MVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MVI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:52:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

