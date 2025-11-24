Metavault Trade pris i dag

Sanntids Metavault Trade (MVX) pris i dag er $ 0.03520434, med en 1.97% endring de siste 24 timene. Nåværende MVX til USD konverteringssats er $ 0.03520434 per MVX.

Metavault Trade rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 88,414, med en sirkulerende forsyning på 2.51M MVX. I løpet av de siste 24 timene MVX har den blitt handlet mellom $ 0.03449894(laveste) og $ 0.03571449 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.62, mens tidenes laveste notering var $ 0.00148601.

Kortsiktig har MVX beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -1.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metavault Trade (MVX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.41K$ 88.41K $ 88.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 140.75K$ 140.75K $ 140.75K Opplagsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Total forsyning 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

