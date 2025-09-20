Metarun (MRUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015366 24 timer lav $ 0.00015532 24 timer høy All Time High $ 0.03280047 Laveste pris $ 0.00002199 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.96% Prisendring (7D) +13.45%

Metarun (MRUN) sanntidsprisen er $0.00015532. I løpet av de siste 24 timene har MRUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015366 og et toppnivå på $ 0.00015532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MRUN er $ 0.03280047, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002199.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MRUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.96% over 24 timer og +13.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metarun (MRUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.75K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.32K Opplagsforsyning 352.48M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metarun er $ 54.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MRUN er 352.48M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.32K.