MetaQ (METAQ) Informasjon Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Offisiell nettside: https://www.metaplanet-nft.com/ Kjøp METAQ nå!

MetaQ (METAQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaQ (METAQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 577.53K $ 577.53K $ 577.53K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.26M $ 30.26M $ 30.26M All-time high: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 All-Time Low: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Nåværende pris: $ 0.03026423 $ 0.03026423 $ 0.03026423 Lær mer om MetaQ (METAQ) pris

MetaQ (METAQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaQ (METAQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METAQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METAQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METAQs tokenomics, kan du utforske METAQ tokenets livepris!

METAQ prisforutsigelse Vil du vite hvor METAQ kan være på vei? Vår METAQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METAQ tokenets prisforutsigelse nå!

