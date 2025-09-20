MetaQ (METAQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02300602 $ 0.02300602 $ 0.02300602 24 timer lav $ 0.02791137 $ 0.02791137 $ 0.02791137 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02300602$ 0.02300602 $ 0.02300602 24 timer høy $ 0.02791137$ 0.02791137 $ 0.02791137 All Time High $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Laveste pris $ 0.00582109$ 0.00582109 $ 0.00582109 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) -1.58% Prisendring (7D) -1.58%

MetaQ (METAQ) sanntidsprisen er $0.02789924. I løpet av de siste 24 timene har METAQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02300602 og et toppnivå på $ 0.02791137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METAQ er $ 7.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.00582109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METAQ endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -1.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaQ (METAQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 532.39K$ 532.39K $ 532.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.90M$ 27.90M $ 27.90M Opplagsforsyning 19.08M 19.08M 19.08M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaQ er $ 532.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METAQ er 19.08M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.90M.