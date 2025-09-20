Dagens MetaQ livepris er 0.02789924 USD. Spor prisoppdateringer for METAQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METAQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MetaQ livepris er 0.02789924 USD. Spor prisoppdateringer for METAQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METAQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om METAQ

METAQ Prisinformasjon

METAQ Offisiell nettside

METAQ tokenomics

METAQ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MetaQ Logo

MetaQ Pris (METAQ)

Ikke oppført

1 METAQ til USD livepris:

$0.02789924
$0.02789924$0.02789924
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MetaQ (METAQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:13:35 (UTC+8)

MetaQ (METAQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02300602
$ 0.02300602$ 0.02300602
24 timer lav
$ 0.02791137
$ 0.02791137$ 0.02791137
24 timer høy

$ 0.02300602
$ 0.02300602$ 0.02300602

$ 0.02791137
$ 0.02791137$ 0.02791137

$ 7.07
$ 7.07$ 7.07

$ 0.00582109
$ 0.00582109$ 0.00582109

-0.00%

-0.02%

-1.58%

-1.58%

MetaQ (METAQ) sanntidsprisen er $0.02789924. I løpet av de siste 24 timene har METAQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02300602 og et toppnivå på $ 0.02791137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METAQ er $ 7.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.00582109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METAQ endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -1.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaQ (METAQ) Markedsinformasjon

$ 532.39K
$ 532.39K$ 532.39K

--
----

$ 27.90M
$ 27.90M$ 27.90M

19.08M
19.08M 19.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaQ er $ 532.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METAQ er 19.08M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.90M.

MetaQ (METAQ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MetaQ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MetaQ til USD ble $ -0.0056559431.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MetaQ til USD ble $ -0.0070876066.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MetaQ til USD ble $ +0.012776456275733597.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.02%
30 dager$ -0.0056559431-20.27%
60 dager$ -0.0070876066-25.40%
90 dager$ +0.012776456275733597+84.48%

Hva er MetaQ (METAQ)

Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MetaQ (METAQ) Ressurs

Offisiell nettside

MetaQ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MetaQ (METAQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MetaQ (METAQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MetaQ.

Sjekk MetaQprisprognosen nå!

METAQ til lokale valutaer

MetaQ (METAQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MetaQ (METAQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METAQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MetaQ (METAQ)

Hvor mye er MetaQ (METAQ) verdt i dag?
Live METAQ prisen i USD er 0.02789924 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende METAQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på METAQ til USD er $ 0.02789924. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MetaQ?
Markedsverdien for METAQ er $ 532.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av METAQ?
Den sirkulerende forsyningen av METAQ er 19.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETAQ ?
METAQ oppnådde en ATH-pris på 7.07 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på METAQ?
METAQ så en ATL-pris på 0.00582109 USD.
Hva er handelsvolumet til METAQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METAQ er -- USD.
Vil METAQ gå høyere i år?
METAQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METAQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:13:35 (UTC+8)

MetaQ (METAQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.