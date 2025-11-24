Metaplex pris i dag

Sanntids Metaplex (MPLX) pris i dag er $ 0.091306, med en 3.14% endring de siste 24 timene. Nåværende MPLX til USD konverteringssats er $ 0.091306 per MPLX.

Metaplex rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 51,411,235, med en sirkulerende forsyning på 562.59M MPLX. I løpet av de siste 24 timene MPLX har den blitt handlet mellom $ 0.087576(laveste) og $ 0.091859 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.896784, mens tidenes laveste notering var $ 0.02528374.

Kortsiktig har MPLX beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -5.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metaplex (MPLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.41M$ 51.41M $ 51.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Opplagsforsyning 562.59M 562.59M 562.59M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metaplex er $ 51.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPLX er 562.59M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.38M.