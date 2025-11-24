MetaMask USD pris i dag

Sanntids MetaMask USD (MUSD) pris i dag er $ 0.998843, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende MUSD til USD konverteringssats er $ 0.998843 per MUSD.

MetaMask USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,712,139, med en sirkulerende forsyning på 25.73M MUSD. I løpet av de siste 24 timene MUSD har den blitt handlet mellom $ 0.997219(laveste) og $ 1.005 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.085, mens tidenes laveste notering var $ 0.925488.

Kortsiktig har MUSD beveget seg -0.27% i løpet av den siste timen og -0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MetaMask USD (MUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Opplagsforsyning 25.73M 25.73M 25.73M Total forsyning 25,728,703.500521 25,728,703.500521 25,728,703.500521

