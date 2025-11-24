Metamars pris i dag

Sanntids Metamars (MARS) pris i dag er $ 0.00172503, med en 7.21% endring de siste 24 timene. Nåværende MARS til USD konverteringssats er $ 0.00172503 per MARS.

Metamars rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 390,772, med en sirkulerende forsyning på 226.53M MARS. I løpet av de siste 24 timene MARS har den blitt handlet mellom $ 0.00172174(laveste) og $ 0.00188734 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.88, mens tidenes laveste notering var $ 0.00099781.

Kortsiktig har MARS beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -44.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metamars (MARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 390.77K$ 390.77K $ 390.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 448.51K$ 448.51K $ 448.51K Opplagsforsyning 226.53M 226.53M 226.53M Total forsyning 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metamars er $ 390.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARS er 226.53M, med en total tilgang på 260000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.51K.