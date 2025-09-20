MetaMAFIA (MAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.559138$ 0.559138 $ 0.559138 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) +12.03% Prisendring (7D) +12.03%

MetaMAFIA (MAF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAF er $ 0.559138, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAF endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og +12.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaMAFIA (MAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.23K$ 55.23K $ 55.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.05K$ 99.05K $ 99.05K Opplagsforsyning 278.81M 278.81M 278.81M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaMAFIA er $ 55.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAF er 278.81M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.05K.