MetalCore pris i dag

Sanntids MetalCore (MCG) pris i dag er $ 0.00004373, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende MCG til USD konverteringssats er $ 0.00004373 per MCG.

MetalCore rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,879.73, med en sirkulerende forsyning på 408.85M MCG. I løpet av de siste 24 timene MCG har den blitt handlet mellom $ 0.00004373(laveste) og $ 0.00004374 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02813719, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003715.

Kortsiktig har MCG beveget seg -- i løpet av den siste timen og +2.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MetalCore (MCG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.88K Opplagsforsyning 408.85M Total forsyning 408,852,295.4484247

