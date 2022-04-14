Metal Dollar (XMD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metal Dollar (XMD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metal Dollar (XMD) Informasjon What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins. Offisiell nettside: https://metaldollar.com/mint Teknisk dokument: https://metaldollar.com/MetalDollarXMD_Whitepaper.pdf Kjøp XMD nå!

Metal Dollar (XMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metal Dollar (XMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 838.75K $ 838.75K $ 838.75K Total forsyning: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K Sirkulerende forsyning: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 838.75K $ 838.75K $ 838.75K All-time high: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 All-Time Low: $ 0.909529 $ 0.909529 $ 0.909529 Nåværende pris: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Lær mer om Metal Dollar (XMD) pris

Metal Dollar (XMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metal Dollar (XMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMDs tokenomics, kan du utforske XMD tokenets livepris!

