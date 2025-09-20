Metal Dollar (XMD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.991699, 24 timer høy $ 1.006, All Time High $ 1.086, Laveste pris $ 0.909529, Prisendring (1H) -0.30%, Prisendring (1D) -0.33%, Prisendring (7D) -0.16%

Metal Dollar (XMD) sanntidsprisen er $0.996919. I løpet av de siste 24 timene har XMD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.991699 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMD er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.909529.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMD endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metal Dollar (XMD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 834.01K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 834.01K, Opplagsforsyning 836.56K, Total forsyning 836,560.774787

Nåværende markedsverdi på Metal Dollar er $ 834.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMD er 836.56K, med en total tilgang på 836560.774787. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 834.01K.