Metal DAO (MTL) Informasjon Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Offisiell nettside: https://www.metalpay.com/

Metal DAO (MTL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metal DAO (MTL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.06M $ 56.06M $ 56.06M Total forsyning: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M Sirkulerende forsyning: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.06M $ 56.06M $ 56.06M All-time high: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 All-Time Low: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 Nåværende pris: $ 0.657796 $ 0.657796 $ 0.657796

Metal DAO (MTL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metal DAO (MTL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTLs tokenomics, kan du utforske MTL tokenets livepris!

MTL prisforutsigelse Vil du vite hvor MTL kan være på vei? Vår MTL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

